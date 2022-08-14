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Воскресенье, 14 августа 2022, 23:02 мск

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Французский журналист напишет книгу о преступлениях украинских нацистов

Фото: glavcom.ua

Французский журналист Лоран Браяр собирает в Донбассе материал для книги о военных преступлениях ВСУ и боевиков нацбатальонов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам журналист рассказал донецким СМИ.

Сейчас он встречается с жертвами неонацистов и скрупулёзно собирает свидетельства бесчеловечных преступлений.

«А Европа до сих пор считает, что националисты на Украине – это какая-то маленькая группа людей, которые ни на что не влияют. Они даже не догадываются, насколько их много. Именно поэтому я собираю все свидетельства очевидцев, пишу на французском, а в будущем планирую издать книгу», – цитирует Лорана Браяра издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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