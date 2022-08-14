Шахтёрская дивизия ДНР прорвала оборону ВСУ в районе Угледара

Шахтёрская дивизия ДНР при поддержке войск РФ впервые прорвала мощную оборону ВСУ в районе Угледара и серьёзно продвинулась на этом важном направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Срочные новости с фронта. Бойцы Шахтёрской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьёзно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе. На этом участке фронта за последние месяцы не было существенных продвижений до сегодня. Отличная работа, братья! Помните, что вы лучшие люди страны!», – заявил Безсонов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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