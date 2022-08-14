В шесть раз дороже: Украина перешла с херсонских арбузов на молдавские

Украина отказалась от арбузов из перешедшей под контроль РФ Херсонской области. Теперь «Незалежная» довольствуется арбузами из Молдовы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на кишиневское издание MyBuisness сообщает «ПолитНавигатор».

«В основном на прилавках лежит продукция, прибывшая из разных стран мира, среди которых Египет, Молдова, Турция и Греция. В этом году цена на иностранные арбузы выросла в три раза. Если в прошлые годы средняя цена достигала 8 гривен (4,18 молдавских леев), то в этом – от 30 гривен (15,67 леев) за килограмм. Это связано с достаточно далёкой дорогой товара, оплатой пошлин и проведением соответствующих проверок перед отправкой груза в Украину», – сообщает издание.

Отмечается, что в Молдове местные арбузы реализуются, в среднем, по 8 леев за кг, то есть, в два раза дешевле, чем на Украине. К слову, в Крыму херсонские арбузы продаются по 10 рублей за килограмм, а молдавские на Украине по 30 гривен (около 60 руб. за кг).

Симферополь, Валентин Карамазов

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