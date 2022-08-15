Неделя в Крыму начнется штормом

Новая неделя в Крыму начнется со шторма.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер. При таком ветре высота волн на море может достигать 7,5 метров, так что к воде лучше не приближаться. Выходить в горы и лес тоже не рекомендуется.

При этом будет жарко – до +32. Аналогичная погода прогнозируется и на вторник, 16 августа.

Симферополь, Лиана Макоба

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