На популярный севастопольский пляж приплыло черное пятно

К берегу Севастополя приплыло черное пятно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», загрязнение обнаружили в выходные на пляже в Любимовке: отдыхающие выложили фотографии и видео в соцсетях. На кадрах хорошо видно большую черную «кляксу».

Telegram: Черное пятно в море у Любимовки

Посетители пляжа заявили, что от пятна шел ужасный запах. Они решили, что где-то в море разлили нефтепродукты.

Официальной информации и комментариев до сих пор не последовало.

Севастополь, Лиана Макоба

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