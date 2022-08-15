На популярный севастопольский пляж приплыло черное пятно

К берегу Севастополя приплыло черное пятно.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», загрязнение обнаружили в выходные на пляже в Любимовке: отдыхающие выложили фотографии и видео в соцсетях. На кадрах хорошо видно большую черную «кляксу».
Telegram: Черное пятно в море у Любимовки
Посетители пляжа заявили, что от пятна шел ужасный запах. Они решили, что где-то в море разлили нефтепродукты.
Официальной информации и комментариев до сих пор не последовало.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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