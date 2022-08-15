В одном из крымских баров включили украинский клип с запрещенной символикой

В одном из крымских караоке-баров включили националистический украинский клип «Дикое поле», записанный в поддержку Вооруженных сил Украины и демонстрирующий запрещенную в России символику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в Щелкино. Песню заказал один из посетителей. По словам диджея, он никогда раньше песню не слышал, клип включил и ушел по своим делам. Вернулся только, когда остальные посетители бара начали возмущаться.

Правоохранительные органы задержали и диджея, и того, кто клип заказал. Последний уже заявил, что поддерживает спецоперацию и больше никогда подобные песни слушать не будет.

Диджей настаивает на том, что содержание клипа было ему не известно, но это не освободило его от ответственности: суд признал его виновным в демонстрации запрещенной символики и приговорил к 10 суткам ареста.

Щелкино, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»