В Крыму ребенок получил черепно-мозговую травму в торговом центре

В Симферополь трехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму в торговом центре.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, мальчик пришел в магазин вместе с матерью и 9-летним братом. Когда старшие отвлеклись, малыш выбежал из отдела и оказался на площадке эскалатора. Поручень затянул его на движущуюся часть, и ребенок упал.

Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой «будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению родителем обязанностей по воспитанию детей», – уточнили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

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