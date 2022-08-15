Швейцария ужесточает правила предоставления помощи украинским беженцам

Власти Швейцарии ужесточат правила социальной помощи украинским беженцам: теперь при рассмотрение заявки на поддержку будет учитываться материальное положение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число беженцев из Украины, получивших в Швейцарии защитный статус S, превысило 60 тысяч. До сих пор при оформлении статуса финансовое состояние заявителя не учитывалось: социальная помощь назначалась и бедным, и состоятельным украинцам.

Однако эта практика отличается от действовавшего в Швейцарии до 2022 года подхода к предоставлению помощи беженцам. В адрес власти пошел поток критики, поэтому правительство страны решил пересмотреть схему.

Согласно новым правилам, при оценке уровня дохода беженца, исходя из которого назначается социальная помощь, будут учитываться средства на банковских счетах, наличие каких-либо активов, недвижимости, драгоценностей. Исключением станет только автомобиль, так как он необходим, чтобы украинцы могли вернуться в свою страну.

Более подробные рекомендации по учеты транспортных средств предполагается разработать к концу осени.

Напомним, швейцарский защитный статус S предполагает право на проживание, соцпомощь и трудоустройство на 1 год. Этот срок может быть продлен до тех пор, пока беженцы подвергаются серьезной опасности в случае возвращения. Если временная защита не снимается в течение 5 лет, обладатели статуса S получают обычный швейцарский вид на жительство категории B.

На сегодняшний день в Швейцарии работают лишь 10% трудоспособных украинцев, получивших статус S, пишет SwissInfo. Большинство из них нашли работу в гостиничном и ресторанном секторе, 17% – в сфере планирования, консалтинга и информационных технологий. На сельское хозяйство и образование приходится 8% и 7% соответственно.

Берн, Платон Ефимчук

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