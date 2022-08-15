Опять застройка? Поправки в генплан Ялты подорожали в 10 раз

В Крыму в очередной раз решили скорректировать генеральный план застройки Большой Ялты. Убедительных причин в необходимости потратить 20 млн руб администрация города не приводит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генеральный план Ялты был принят в 2018 году. В декабре 2020 года был заключен контракт на разработку изменений генерального плана. При начальной цене 11 млн 496 тыс руб в ходе конкурса она упала до 2 млн руб.

Странно, но на сайте госзакупок не отражена судьба этого контракта, заключенного с ГАУ «НИИ проектный институт градостроительного планирования города Москвы». То есть доподлинно неизвестно, исполнен ли он.

Буквально через несколько дней после заключения контракта главой Ялтинской администрации стала Янина Павленко. Она, видимо, имеет свой взгляд на дальнейшее развитие горда и окрестных поселков – ей пришлось ликвидировать последствия прошлогоднего разрушительного наводнения, когда стало особенно ясно, к чему ведет бессистемная застройка.

20 июля 2022 Павленко подписала постановление № 2963-п «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Ялты». 8 августа Департамент архитектуры и градостроительства горадминистрации во исполнение этого постановления объявил новый конкурс на «разработку проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования городской округ Ялта». На этот раз начальная стоимость работ – 20 млн 102 тыс руб, источник финансирования – городской бюджет.

Комментируя необходимость внесения изменений в недавно принятый генплан, чиновники пояснили: в прошлой версии генплана «не был на должном уровне проведён градостроительный анализ, не в полном объёме выполнены инженерные изыскания на территориях, где предстоят градостроительные преобразования, соответственно, приняты неверные градостроительные решения». Что это значит, каждый может догадываться сам.

Тут следует заметить, что земля на Южном берегу всегда была самым дорогим и весьма специфическим товаром. И все чиновники, которых сменилось за последние годы немало, вносили свой вклад в методику реализации этого товара. Так в генплане Ялты-2018 несколько десятков земельных участков оказались заштрихованным и обозначенным как «Территория неурегулированный градостроительной ситуации». Четкого определения этому понятию нет. Но сейчас строить там нельзя. Даже тем, кто уже получил разрешение и начал строительство. Особенно крупные «территории, исключённые из проекта генерального плана, относящиеся к несогласованным в опросам по результатам решения согласительной комиссии» находятся в Кореизе и Никите.

В техзадании – части новой конкурсной документации – есть условие: «При выполнении работ учесть принятые решения, в части актуализации границ населенных пунктов входящих в состав муниципального образования городской округ Ялта, применительно к пгт Кореиз, пгт Никита». То есть, можно предположить, что уже есть некие принятые решения, «секретные протоколы», о которых открыто не сообщается.

Пример «неурегулированных отношений» – севастопольское ООО «Транс-Лизинг», которое давным-давно получило в аренду участок площадью 7 тыс кв м, в поселке Виноградное, вблизи санатория «Узбекистан», за счет денег дольщиков возвело там семиэтажную коробку и заморозило стройку, поскольку погрязло в долгах, аферах и судах с Госкомрегистром и администрацией Ялты. Участок относится именно к заштрихованной части Никиты.

Симферополь, Ольга Картошина

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