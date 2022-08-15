В Сумах разорили украинских бизнесменов под видом «национализации собственности РФ»

В Сумской области Украины чиновники под видом национализации российской собственности завладели имуществом украинских предпринимателей в объёме 40 ж/д вагонов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», жалоба от бизнесменов поступила в правоохранительные органы.

Согласно материалам следствия, в ночь начала спецоперации РФ на территорию Украины прибыло более 40 российских железнодорожных вагонов, перевозивших продукцию, закупленную в России украинскими частными предприятиями.

Государственное бюро расследований Украины сообщает, что чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться. Они изъяли не только российское имущество (вагоны), но и то, что в них находилось – дизтопливо, уголь, газ пропан-бутан и другие виды топлива, принадлежавшие частным украинским компаниям.

Открыто уголовное дело по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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