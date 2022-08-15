Рынок недвижимости на Украине обвалился в восемь раз

Продажи недвижимости на Украине снизились в 8 раз по сравнению с прошлым годом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ресурсы, анализирующие риэлторский бизнес.

Во втором квартале текущего года нотариусы оформили сделки купли-продажи 20 477 объектов недвижимости. Из них соглашений о покупке квартир было 9 417. Для сравнения за второй квартал прошлого года украинцы купили 73 346 квартир.

Обрушились также сделки по купле-продаже земельных участков – 11 060 (70 388 во втором квартале прошлого года).

Симферополь, Валентин Карамазов

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