«Будет уничтожена»: Украине не по силам совладать с натиском ВС РФ – экс-представитель НАТО в России

Украина не сможет долго противостоять России на поле боя. Военная помощь Запада абсолютно недостаточна. Есть подозрение, что администрация Байдена готова заключить сделку с Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший представитель НАТО в России, офицер флота США Гарри Табах.

«Россия всё равно имеет превосходство в небе, всё равно у них намного-намного больше войск, они наступают, отодвигают украинцев по маленькому шагу. Но у украинцев намного меньше войск, намного меньше вооружений. Да, есть какое-то современное вооружение, как «Хаймарсы», как гаубицы, как «Джавелины», беспилотники-камикадзе. Но этого недостаточно, этого мало, и украинцы гибнут каждый день», – констатировал эксперт.

«Украинцы истекают кровью, а в армию РФ всё приходят пополнения и пополнения, ракеты у них не заканчиваются и не заканчиваются. Как это западные эксперты всё обещали и говорили. А мы, Запад, не даём достаточно оружия, не даём инструмента, чтобы украинцы смогли раз и навсегда это всё закончить. Поэтому идёт такая вялотекущая война уже месяца два. И когда это закончится, я не уверен – я знаю, что если это продолжится долго, то украинцы не выдержат, у них просто меньше всего, что необходимо. У них меньше вооружения, меньше людей, меньше экономика, а Запад сидит и смотрит на это.

Чего ждут? Ждут, чтобы Украина согласилась на переговоры и провести линию разграничения, дать Путину половину того, что он хотел первоначально, как по «договорняку», я думаю, это и было сделано, и ждать, пока пройдет пару лет, и Украина полностью будет уничтожена», – приводит слова Табаха «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»