Мэр Львова собрался «выкинуть всё русское на 50 лет»

Русский язык и русская культура будут выкинуты из государственной и общественной жизни Львова на полвека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр города Андрей Садовой.

«Русский язык, однозначно, – это язык оккупанта. Всё, что связано с Россией, мы должны забыть, откинуть на 50 лет минимум, без дискуссий. Это страна, которая для меня сегодня как нацисты. Можно говорить, что там есть художники, там есть творческая интеллигенция, но они все работают на режим», – сказал Садовой и добавил, что переселенцы из русскоязычных регионов Украины обязаны во Львове переходить на украинскую мову.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»