В Херсонесе нашли древний оберег

В Херсонесе археологи нашли древний оберег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подвеску в виде головы древнеегипетского бога Бэса из стеклянной пасты обнаружили в южном пригороде Херсонеса.

В мифологии Древнего Египта Бэс – это «домашний» бог: карлик и весельчак, шут, покровитель домашнего очага, божество счастья и везения, а также главный защитник бедных, стариков и детей. У него не было храмов и святилищ, египтяне почитали его дома, в кругу семьи, просили помощи и поддержки.

Считалось, что амулет в виде головы Бэса защищал от злых духов и неприятностей.

Найденный в Херсонесе амулет предварительно датируют I веком до нашей эры – I веком нашей эры.

Севастополь, Лиана Макоба

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