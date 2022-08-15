В Алуште решили поставить памятник воинственному лжецу

Власти Алушты решили создать в городе новую достопримечательность: поставить памятник императору Юстиниану l, который, как считается, основал крепость Алустон.

«Трехметровая скульптура уже готова, и совсем скоро займёт своё место в сквере, расположенном недалеко от круглой крепостной башни Ашага-куле, – сообщила глава города Галина Огнёва. – Памятник был изготовлен известным российским скульптором Владимиром Бродарским по инициативе администрации, за счет средств местного бюджета, при поддержке предпринимателей Алушты».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крестьянский сын Флавий Пётр Савватий стал императором Византии в 527 году после смерти своего дяди Юстина и назвался в честь него Юстинианом.

Прокопий Кесарийский в своей «Тайной истории» так описывал этого правителя: ««Он был двуличен, опасен, являлся превосходным актером и умел проливать слезы не от радости или горя, но искусственно вызывая их в нужное время по мере необходимости. Он постоянно лгал: скрепив соглашение грамотой и самыми страшными клятвами, он тут же отступал от обещаний и зароков. Неверный друг, неумолимый враг, легко податливый на зло, он не брезговал доносами и был скор на наказания. Но, будучи таким по характеру, он старался показать себя доступным и милостивым ко всем, кто к нему обращался. Доступ к нему был открыт для любого, и он никогда не гневался на тех, кто стоял перед ним или говорил не так, как подобает. Вместе с тем он никогда не выказывал смущения перед тем, кого собирался погубить».

Юстиниан царствовал более 38 лет, почти все это время воевал и в итоге оставил своим потомкам империю, простиравшуюся от берегов Евфрата до развалин Карфагена и швейцарских Альп и от берегов Дуная до Красного моря.

Тот же Прокопий Кесарийский, бывший советником крупнейшего юстиниановского полководца Велизария, в трактате «О постройках» писал: «Сверх того, что касается городов Боспора и Херсона (теперь это Керчь и Севастополь – прим. РИА «Новый День»), которые являются приморскими городами..., Юстиниан воздвиг там и два укрепления, так называемое Алуста и в Горзувитах... Здесь же, на этом побережье, есть страна по имени Дори, где с давних времен живут готы... Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения врагов, то император укрепил все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил от готов беспокойство о вторжении в их страну врагов».

Алушта, Олег Яковенко

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