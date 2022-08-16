Президент Украины заявил о создании «совета по деоккупации Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании консультативного «совета по деоккупации Крыма»

«Я провел встречу по подготовке к «Крымской платформе». Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы», – сообщил украинский лидер в своем telegram-канале.

Как уже сообщал «Новый День», первый саммит «Крымская платформа» состоялся год назад в Киеве. Участие в нем приняли представители 46 стран и организаций, включая глав правительств 14 государств. Участники договорились продолжить давление на Россию, вводя новые санкции и не признавать Крым российским.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит «очередным шабашем», на котором западные страны собираются «пестовать неонацистские» взгляды украинской власти.

Киев, Платон Ефимчук

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