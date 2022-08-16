Из зоны происшествия на севере Крыма эвакуировано около 2 тысяч человек

Из зоны происшествия в Джанкойском районе эвакуировано около 2 тысяч человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на севере Крыма зафиксирована серия взрывов из-за детонации боеприпасов во временном хранилище. Пострадали 2 человека. Всех жителей из 5-километровой зоны эвакуировали.

«Люди обеспечены всем необходимым, их жизни и здоровью ничего не угрожает, – заявил глава РК. – Эвакуированные жители сел Азовское и Майское временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда».

Джанкой, Олег Яковенко

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