Прибалтика – ерунда: Зеленский разочарован нежеланием США признавать Россию «государством-террористом»

Объявление России «государством-спонсором терроризма» со стороны прибалтийских стран – это всего лишь политическая позиция ближайших союзников Киева, которая мало на что влияет. Необходимо положительное решение по этому вопросу со стороны самой мощной страны мира – США.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, именно такую задачу ставит перед ним президент Украины Владимир Зеленский. Однако США уклоняются от такого шага, опасаясь реакции РФ. Вместе с тем, уверяет Кулеба, чем дольше длится конфликт, тем якобы больше шансов, что Вашингтон признает Россию страной-спонсором терроризма. Но до этого момента Украине необходимо принести ещё много жертв.

«Чем дольше будет война, тем больше будет вероятность признания России как «террористического государства». Есть во всем мире статус «государство-террорист», и это – политическое клеймо. Но только в одной стране статус «государства-спонсора терроризма» – это конкретные юридические последствия. Это США. Мы видим, как разные страны начинают принимать решения, говорят о России как о террористе, но это – политические оценки», – рассуждает министр.

«Вчера отправил президенту сообщение с результатом работы, а он мне пишет: «Лучше пусть США признают Россию государством-террористом». Говорю: «Так точно!». Он сам лично контролирует этот вопрос, определил его в приоритет, но американцы пока что не решаются, потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией. Но мы работаем над тем, чтобы это произошло. Россия помогает сильно. Жаль, что ценой наших жизней и разрушением нашей страны», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»