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Среда, 17 августа 2022, 21:32 мск

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Крымчанин поджег чужую машину за нарушение тишины

Житель Сакского района поджег чужую машину.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, преступника задержали быстро. 56-летний житель одного из сел района оказался пьян, но вину отрицать не стал. Он пояснил, что в машине все время срабатывала сигнализация, и это вывело его из себя.

По факту умышленного повреждения чужого имущества крымчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Плюс ко всему, мужчину привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Саки, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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