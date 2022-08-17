Крымчанин поджег чужую машину за нарушение тишины

Житель Сакского района поджег чужую машину.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, преступника задержали быстро. 56-летний житель одного из сел района оказался пьян, но вину отрицать не стал. Он пояснил, что в машине все время срабатывала сигнализация, и это вывело его из себя.
По факту умышленного повреждения чужого имущества крымчанину грозит до 5 лет лишения свободы.
Плюс ко всему, мужчину привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Саки, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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