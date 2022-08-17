В Крыму задержали членов запрещенной в России террористической группировки

В Джанкое и Ялте задержали членов запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ РФ по РК, участники ячейки проповедовали террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман. Во время обысков у них нашли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ячейка, в которой состояли 6 человек, управлялась из Украины: «Деятельность террористов координировалась, как и следовало ожидать, с территории террористического государства Украина. Киевский режим пытается использовать любые возможности для дестабилизации ситуации в Крыму».

Симферополь, Олег Яковенко

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