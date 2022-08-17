В Херсонской области определились с административным делением: в регионе будет 2 городских и 18 муниципальных округов.

Как сообщили РИА «Новый День» в военно-гражданской администрации, новое административно-территориальное устройство Херсонской области подразумевает создание городских и муниципальных округов. «Это ускорит процесс интеграции в состав РФ, позволит более эффективно решать задачи социально-экономического, политического и культурного развития, повысит самостоятельность местных органов власти в управлении ресурсами и улучшит качество жизни граждан», – заявили в ВГА.

В соответствии с Указом №184 главы ВГА Херсонской области об административно-территориальном устройстве, созданы Херсонский и Новокаховский городские, а также 18 муниципальных округов.

Херсон, Мирослава Мельник

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