В Севастополе представили нового командующего Черноморским флотом России – им стал вице-адмирал Виктор Соколов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обошлись без церемоний и публичных мероприятий: в штаб флота и членам военного совета ЧФ пришли приказ главнокомандующего и представление.

«В условиях, когда идет специальная военная операция РФ, никто не обязан публично сообщать о таких назначениях – это нормально», – цитирует РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас Соколов принимает дела. О причинах отставки прежнего командующего Игоря Осипова не сообщается.

Вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов родился 4 апреля 1962 года.

Он окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1980-1985), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991– 1992), Военно-Морскую Академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (1995 – 1998), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2004 – 2006).



В 1985 – 1987 проходил службу в должности командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «СКР-61». С 1987 по 1989 – командир минно-торпедной боевой части тральщика «Якорь». В 1989 – 1990 гг. командир минно-торпедной боевой части тральщика «БТ-51» , с 1990 по 1991-й – помощник командира тральщика «Якорь», в 1992 – 1993 гг. командир тральщика «Заряд».

С 1993 по 1994 гг. – начальник штаба 187-го дивизиона тральщиков. В 1994 – 1995 гг. – командир 81-го дивизиона тральщиков Тихоокеанского флота.

В 1998 – 2000 занимал должность начальника отдела Оперативного управления штаба Тихоокеанского флота. С 2000 по 2002 – начальник штаба, с 2002 по 2004 – командир 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота.

В 2006 назначен заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, с 2010 по 2012 – командующий флотилией.

2012 – 2013 гг. командовал Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. 2013 – 2020 – замкомандующего Северным флотом.

С 17 января 2020 года – начальник Военно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

В 2011 получил звание контр-адмирала. С 2014 года – вице-адмирал.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Нахимова, «За военные заслуги» (2009), «За морские заслуги» и медалями.

Севастополь, Олег Яковенко

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