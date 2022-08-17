В Севастополе задержали воров, грабивших православные храмы в России и Белоруссии

В Севастополе обокрали Свято-Никольский храм: воры проникли внутрь ночью, разбив окно, и вынесли ювелирные изделия более чем на 1 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД России, двое мужчин поставили взломы православных храмов на поток: они заранее выбирали «объект», осматривали его и оценивали потенциальный улов. В Севастополе жертвой грабителей стал храм-пирамида Святого Николая на Братском мемориальном кладбище – один из главных архитектурных символов Севастополя, уникальный образец культовой архитектуры второй половины XIX века и одновременно памятник защитникам Севастополя в период Крымской войны.

В храме воры сняли с икон более 50 золотых и серебряных колец, десятки пар серег и 52 нательных крестика, принесенных в дар прихожанами. Общая стоимость краденного – 1,1 миллиона рублей. Собирая украшения, преступники повредили несколько икон.

Отрабатывая оперативную информацию, полицейские остановили их автомобиль. Похищенные украшения обнаружили под капотом, а в багажнике и салоне – элементы экипировки, инструменты и другие предметы, которые могут стать доказательством вины.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Следствие полагает, что задержанные могут быть причастны к кражам их храмов в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Белоруссии.

Севастополь, Олег Яковенко

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