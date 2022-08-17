Украинские газохранилища непригодны для прохождения отопительного сезона – глава Нафтогаза

«Нафтогаз» не сможет к отопительному сезону накопить в хранилищах порученный правительством объем газа в 19 млрд кубометров. Кроме того, дополнительные объёмы газа в ПХГ никак не обеспечат теплоснабжение Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Сейчас там, по его словам, находится 12,3 млрд кубометров вместо 19 млрд. Однако это не имеет решающего значения, так как особенности закачки и извлечения газа из ПХГ всё равно не позволят гарантированно и бесперебойно обеспечить коммунальное хозяйство страны. Спасут только экстренные поставки по трубопроводам.

«Я всегда говорю правду и никогда не лгу. К отопительному сезону малореально закачать в общей сложности эти 19 млрд кубометров газа. Из-за огромной цены и кучи денег, которые нужны для финансирования такого импорта. И уже есть технологические ограничения относительно того, сколько газа в сутки можно импортировать и сколько – закачивать. Теоретическая возможность есть, практической – нет», – отметил он.

«Важно, чтобы эти дополнительные 4-6 млрд кубометров газа были доступны в отопительный сезон. Иметь много газа в хранилищах – не панацея, потому что есть ограниченная пропускная способность подъема газа из хранилищ. Для нас лучше, чтобы зимой газ заходил по трубе – это намного эффективнее», – добавил Витренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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