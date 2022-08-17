На тот свет – налегке: украинских солдат вынуждают писать завещания в окопах

Украинские военные, как правило, насильно и в спешке мобилизованные с улиц сёл и городов, гибнут в больших количествах, не имея возможности составить завещание у нотариуса в установленном порядке. Теперь их завещания разрешено заверять командирам прямо на передовой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация о новом порядке оформления передачи имущества и сбережений наследникам военнослужащего в случае его смерти размещена на сайте министерства юстиции Украины.

Сообщается, что после заверения завещания командир подразделения должен передать документ Минюсту через Генштаб ВСУ, Минобороны или любой правоохранительный орган. Далее Минюст в двухдневный срок направляет бумагу нотариусам, которые в течение трех дней должны внести данные в Наследственный реестр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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