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Среда, 17 августа 2022, 21:33 мск

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На тот свет – налегке: украинских солдат вынуждают писать завещания в окопах

Архив, фото: Минобороны Украины

Украинские военные, как правило, насильно и в спешке мобилизованные с улиц сёл и городов, гибнут в больших количествах, не имея возможности составить завещание у нотариуса в установленном порядке. Теперь их завещания разрешено заверять командирам прямо на передовой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация о новом порядке оформления передачи имущества и сбережений наследникам военнослужащего в случае его смерти размещена на сайте министерства юстиции Украины.

Сообщается, что после заверения завещания командир подразделения должен передать документ Минюсту через Генштаб ВСУ, Минобороны или любой правоохранительный орган. Далее Минюст в двухдневный срок направляет бумагу нотариусам, которые в течение трех дней должны внести данные в Наследственный реестр.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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