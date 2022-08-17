С пушечным мясом перебор: Минобороны Украины объявило охоту на специалистов

Украина мобилизовала и отправила на передовую сотни тысяч граждан, однако от них мало толку, так как это в основном мало чему обученные и неквалифицированные люди, которые только и умеют, что прятаться в окопах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о проблеме сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Теперь военное ведомство отдаст предпочтение поиску конкретных специалистов: операторов беспилотников, работников IT, связистов и артиллеристов.

По словам главы Минобороны, в украинской армии также назрела огромная потребность в специалистах, которые смогут быстро овладеть более сложными системами западного вооружения.

«Задачи по мобилизации определяются Генеральным штабом. Они оценивают количество сил и средств, которые им нужны на тот или иной момент ведения боевых действий, оценивают потери... Именно Генштаб четко знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужно замещение, или отвести бригаду на восстановление боеспособности и вместо нее ввести резерв… Сегодня мобилизационные потребности должны удовлетворяться поиском конкретных специалистов», – сказал Резников.

Симферополь, Валентин Карамазов

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