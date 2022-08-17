Украинский политолог объяснил, зачем Зеленский устраивает громкие теракты

Запад видит неспособность Зеленского добиться успеха на фронтах и подумывает о значительном уменьшении военной помощи Украине. В связи с этим киевскому режиму необходимо «взвинтить ставки» в противостоянии с РФ и вынудить Вашингтон вновь увеличить поставки вооружений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасёв.



По его словам, «ситуация зависла», и Зеленский пытается устроить «тотальную войну» и вернуть тот же Крым не только в дипломатическую, но и в военную повестку.

«Это «зависание» ситуации имеет ряд недостатков или может иметь ряд последствий, не нужных для Украины. Потому что это «зависание» может стимулировать, подталкивать наших западных партнеров к тому, чтобы активные военные действия затухали, чтобы выйти затем на какой-то переговорный трек. Тем более, что обещанное украинским армейским руководством контрнаступление на Херсон пока откладывается именно потому, что Запад не предоставил Украине тот необходимый пакет помощи, прежде всего, в виде ударных и штурмовых вооружений, прежде всего, самолетов, без чего успешное контрнаступление, как правило будет неудачным и только приведет к потерям, но не даст убедительной военной победы», – рассуждает эксперт.

«Так вот, в связи с этим, у украинского руководства сейчас и, прежде всего, у наших польских и балтийских друзей возникает такое подозрение, что западная Европа, и, возможно, в США сейчас, в администрации Байдена – тоже есть такое колебание, что говорят, что могут пойти на то, что все, устали, больших побед нет со стороны Украины... Ну да, не дали России быстро выиграть, но и победить пока у Украины шансов маловато. Поэтому сейчас украинское руководство сделало курс на тотальную войну… Так вот, курс на более общую войну для того, чтобы, если не получается контрнаступление под Херсоном и освобождение Херсона, повысить ставки и, стало быть, повысить помощь и активизировать западную поддержку Украины в освобождении украинских территорий… А Крым здесь нужен, во-первых, чтобы показать, что война может переноситься на те территории, которые Россия считает своими, хотя Крым Украина по праву считает своей территорией», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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