Чиновники Крыма разошлись в оценке турпотока с представителями турсферы

Туристическая сфера Крыма загружена всего на 60%. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии и гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе средняя загрузка повысилась относительно июньских и июльских показателей – часть туристов перестала откладывать отпуск, надеясь на возобновление авиасообщения, и отправилась в путешествие на автомобиле. Кроме того, курорты Краснодарского края переполнены, поэтому многие спонтанно отправляются дальше.

Тем не менее, пока трупоток не превышает половины от прошлогоднего. В АТОР отмечают, что от поездки в Крым пришлось отказаться, в первую очередь, жителям Урала и Сибири, которые наряду с москвичами и петербуржцами, в прежние годы составляли большинство тех 30%, что прибывали на полуостров авиатранспортом. Для них путь по железной дороге слишком долог и дорог. Впрочем, жители более близких регионов столкнулись с тем, что билеты на поезда в текущем году из-за ажиотажа подорожали на 30%, что тоже охлаждает пыл путешественников.

В минкурортов Крыма с оценкой Российского союза туриндустрии не согласны:

«Итоги летнего турпотока в Крым будем подводить как минимум в сентябре. Такого падения, в 50%, как отмечает РСТ, мы не фиксируем, так как оцениваем не только так называемый «организованный» туризм, который продают туроператоры, но и в целом массовый турпоток, который в этом году, в основном, обеспечен железнодорожным и автотуризмом, – заявили в ведомстве, не пояснив, каким образом они этот поток считают. – Кроме того, мы постоянно находимся на связи со всеми объектами размещения, а также видим прямые налоговые поступления в бюджет от туристической деятельности, которые в некоторой части даже растут. Важно, что спрос на Крым стабильно высокий, хотя снижение турпотока по объективным причинам, будет. На данный момент, средняя загрузка августа составляет 80%, нестандартных отмен бронирования на август-сентябрь нет, есть единичные случаи – это обычная ситуация. Что касается ситуации на всех крымских курортах – она спокойная, штатная».

Симферополь, Лиана Макоба

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