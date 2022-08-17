В Крыму озвучили предварительные данные по поврежденным домам

В Крыму озвучили предварительные итоги обследования территорий, пострадавших от диверсии.
Как сообщили РИА «Новый День» ГУ МЧС по РК, на данный момент есть информация о повреждении 9 многоквартирных и около 70 частных домов. Обходы еще не завершены.
«В полном объеме к восстановлению приступят после проведения необходимых работ по разминированию и проведения следственных действий», – заявили в ведомстве.
Электроэнергия и вода жителям поселка Майское подается в полном объеме, а вот газа нет, но его включат после завершения обследования территории.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube