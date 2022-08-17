В Крыму озвучили предварительные данные по поврежденным домам

В Крыму озвучили предварительные итоги обследования территорий, пострадавших от диверсии.

Как сообщили РИА «Новый День» ГУ МЧС по РК, на данный момент есть информация о повреждении 9 многоквартирных и около 70 частных домов. Обходы еще не завершены.

«В полном объеме к восстановлению приступят после проведения необходимых работ по разминированию и проведения следственных действий», – заявили в ведомстве.

Электроэнергия и вода жителям поселка Майское подается в полном объеме, а вот газа нет, но его включат после завершения обследования территории.

Симферополь, Лиана Макоба

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