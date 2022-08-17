российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 августа 2022, 21:33 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму озвучили предварительные данные по поврежденным домам

В Крыму озвучили предварительные итоги обследования территорий, пострадавших от диверсии.

Как сообщили РИА «Новый День» ГУ МЧС по РК, на данный момент есть информация о повреждении 9 многоквартирных и около 70 частных домов. Обходы еще не завершены.

«В полном объеме к восстановлению приступят после проведения необходимых работ по разминированию и проведения следственных действий», – заявили в ведомстве.

Электроэнергия и вода жителям поселка Майское подается в полном объеме, а вот газа нет, но его включат после завершения обследования территории.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,