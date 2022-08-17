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Среда, 17 августа 2022, 21:33 мск

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Пресс-служба Черноморского флота не подтверждает информацию о назначении нового командующего

Отдел информационного обеспечения Черноморского флота не подтвердил информацию о назначении нового командующего.
Напомним, о назначении и представлении командира со ссылкой на свои источники сообщили РИА «Новости Крым» и «Московский комсомолец».

Сотрудники отдела информационного обеспечения эти данные назвали сплетнями:
«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», – цитирует РБК представителя отдела.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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