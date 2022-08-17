Пресс-служба Черноморского флота не подтверждает информацию о назначении нового командующего

Отдел информационного обеспечения Черноморского флота не подтвердил информацию о назначении нового командующего.

Напомним, о назначении и представлении командира со ссылкой на свои источники сообщили РИА «Новости Крым» и «Московский комсомолец».

Сотрудники отдела информационного обеспечения эти данные назвали сплетнями:

«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», – цитирует РБК представителя отдела.



Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»