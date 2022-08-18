В Крыму опять возможны наводнения

Погода продолжает испытывать на прочность крымчан и туристов: на ближайшие два дня вновь объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня и завтра на полуострове ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер до 20 м/с.

При таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, возможны подтопления территорий.

Крымчан и туристов промят не находиться в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях, а также воздержаться от походов в лес и горы.

Симферополь, Лиана Макоба

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