Подростки рассекали по столице Крыма в надувном бассейне

В Симферополе подростки развлекались, катаясь по городу в надувном бассейне. Правда, бассейн находился в прицепе легкового автомобиля, но парни все равно нарушили несколько законов и правил дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, нарушение было выявлено в ходе интернет-мониторинга: полицейские обнаружили видеоролик, в котором молодой человек прыгал и танцевал в полный рост, но в одних плавках в прицепе транспортного средства. Сотрудники УГИБДД установили личности водителя автомобиля и пассажира. Как оказалось, автомобилем управлял 16-летний парень – в отношении него составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством без прав, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

17-летний «купальщик», прыгавший в прицепе в надувном бассейне, привлечен к уголовной ответственности за нарушении правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

Свой поступок подростки объяснили тем, что хотели хайпануть в блоге, и уже покаялись, заявив, что больше подобные «фокусы» делать не будут.

«С родителями подростков проведена профилактическая работа по недопущению нарушения законодательства Российской Федерации. Их действиям также будет дана правовая оценка в части неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», – добавили в полиции.

Симферополь, Лиана Макоба

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