В Крыму осудили браконьеров, уничтожавших редких рыб

В Крыму вынесли приговор браконьерам, промышлявшим ловом краснокнижных рыб.

Как сообщили РИА «Новый День» в Ленинском районном суде РК, мужчины не имели разрешительных документов, но это не помешало им ловить рыбу буквально в промышленных масштабах.

Их задержали в феврале 2021 года во время разгрузки улова с катера в тайник. Сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили у них около 400 килограммов рыбы, в том числе 67 экземпляров русского осетра, 3 экземпляра севрюги и 2 белуги. Ущерб водным биологическим ресурсам Азовского моря оценен в 9 млн 872 тыс 37 рублей.

Суд признал их виновными в незаконной добыче и хранении особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами РФ, совершенную группой лиц по предварительному сговору, а также пособничество в незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов (часть 3 статьи 258.1 УК РФ).

Трое браконьеров получили наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы, четвертый – в в виде ограничения свободы в течение 2 лет.

Кроме того, им придется возместить нанесенный ущерб.

Симферополь, Лиана Макоба

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