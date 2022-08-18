Шесть крупнейших стран ЕС отказались обещать военную помощь Украине

Европейская военная помощь Украине значительно сократилась. В ближайшее время она может практичеки иссякнуть, так как в июле ряд ведущих стран ЕС отказались от каких либо обещаний Киеву в этом вопросе по дипломатическим каналам, а тем более – публично.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает американское издание Politico.

«Свежие данные, охватывающие Великобританию, Францию, Германию, Испанию, Италию и Польшу, которые должны быть опубликованы в четверг, поступили от Кильского института мировой экономики, отслеживающего поддержку Украины на протяжении всей войны. Они иллюстрируют точку зрения, которую неоднократно высказывали украинские военные чиновники и политики: крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из США, и после интенсивного начала помощи, крупные страны, такие как Великобритания и Польша, возможно, выдохлись и больше не хотят», – пишет издание.

Авторы публикации отдельно подчёркивают, что такое ослабление военной помощи Украине происходит именно в тот момент, когда для Киева становится особенно важной организация «решительного контрнаступления».

«Если сравнить скорость выделения средств и их объём с тем, что предлагается Украине Евросоюзом, увидим, что ей предлагается мизер», – сказал руководитель группы исследователей западной помощи Украине Кристоф Требеш.

В свою очередь, британская газета The Daily Telegraph пишет, что у Украины есть всего 3 месяца, прежде чем помощь западных союзников полностью иссякнет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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