Эрдоган во Львове предложит Зеленскому прекращение огня – турецкие СМИ

На предстоящей встрече Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского во Львове турецкий лидер предложит украинскому президенту согласиться на временное прекращение огня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на свои источники в правительстве.

Также Анкара готова выступить посредником при обмене пленными.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что намерен предложить Зеленскому организовать его встречу с Путиным.

Как известно, сегодня во Львове состоится трёхсторонняя встреча президентов Турции, Украины и генсека ООН Антониу Гуттериша.

Симферополь, Валентин Карамазов

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