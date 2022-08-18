Надо отбросить мечты о контрнаступлении – украинский генерал

Для украинской армии сейчас главное удержать позиции, а блогерам и политикам следует поменьше разглагольствовать о каком-то «масштабном контрнаступлении».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ в Донбассе генерал Сергей Кривонос.

По его словам, Россия обладает колоссальным количеством вооружений и боеприпасов, а её военные заводы работают круглосуточно.

«На самом деле сейчас идут бои местного значения на всех участках российско-украинского фронта. Сказать, что где-то российская армия имеет преимущество – да, они пытаются прощупывать наши слабые места и там наращивать усилия. Для нас главное сейчас – сдерживать свои позиции», – отметил он.

«Я бы не поднимал вообще вопрос в СМИ об этих мечтах по контрнаступлению. Контрнаступление будет тогда, когда будет, и о нем узнают тогда, когда оно уже состоится. Поэтому... на каких направлениях, почему именно там, а что будут делать россияне – давайте не гадать как на картах «Таро» в плюсы или минусы. Есть режиссер нашей военной пьесы, генерал Залужный, он знает, что делать», – призвал военный.

«Плюс то, что в глубоком тылу Российской Федерации формируются еще 52 батальонных тактических группы, и их заводы российского оборонпрома работают 24/7, производят огромное количество снарядов, танки, БМП, БТРы, технику – это тоже надо понять, а наши заводы, почему-то не работают, стоят, не выпускают необходимую нам продукцию, мы только надеемся на помощь наших западных партнеров и благодарны им за это, но нужно и собственные силы наращивать», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»