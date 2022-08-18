Ни скорая, ни пожарная не проедут: глубина ям на улицах Старого Крыма достигает 2 метров

Одна из улиц Старого Крыма постепенно превращается в ущелье – по ней уже нельзя проехать, да и ходить становится все сложнее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Партизанской нормальной дороги нет уже несколько десятилетий. Во время дождей по улице несется бурный поток, размывая еще пригодные для передвижения участки. Проехать по образовавшемуся глубокому рву – местами его ширина достигает 3 метров, а глубина – 2 метров, не могут ни легковушки, ни грузовики, ни кареты скорой помощи. Местные жители опасаются, что в случае пожара все их дома сгорят, так как пожарные по таким буеракам тоже не проедут.

Обитатели улицы – в большинстве своем пенсионеры – неоднократно обращались в муниципалитет с просьбой отремонтировать дорогу, но чиновники каждый раз отвечают, что денег нет, пишет «Mash на волне». Однажды ров засыпали землей, но ее вымыло первым же дождем.

В текущем году на Партизанской начали класть асфальт. Но местами – 200-метровый участок с самым глубоким и широким рвом оставили в неприкосновенности.

Старый Крым, Олег Яковенко

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