В Ялте выпало более двухмесячной нормы осадков

В Ялте в течение нескольких часов выпало более двухмесячной нормы осадков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на Крым обрушились ливни – сильные дожди прощли в 12 муниципалитетах. В Ялте за 5 неполных часов по разным данным зафиксировано от 85 до 93 мм осадков при средней норме августа – 40 – 43 мм.

«Испытание непростое, но реки справились, – отметила глава города Янина Павленко, напомнив, что во время потопа было 130 мм. – Есть точечные подтопления подвалов в домах, подземных переходов в центральной части города, на улице Блюхера поврежден асфальт, есть обращения о протечках в домах, где начался капитальный ремонт кровель. Серьезных ЧП нет».

Подтопления отмечены и в Черноморском районе: из-за схода воды с полей подтоплены несколько десятков приусадебных участков.

Напомним, сегодня вечером, ночью и завтра вероятность сильных ливней сохраняется. Сейчас дожди идут в западной части полуострова.

Ялта, Лиана Макоба

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