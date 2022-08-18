На Украине предлагают разрешить многомужество – для государства полезно

На сайте президента Украины появилась петиция с призывом разрешить женщинам выходить замуж сразу за нескольких мужчин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор идеи заявлеят, что многомужество позитивно отразится на экономике, демографии и психическом здоровье украинцев.

Основной аргумент – финансовый. По мнению автора петиции, женщины, получив возможность иметь сразу нескольких мужей, смогут обеспечивать себя, получая от каждого из мужей до 10% от его дохода.

Доля мужчин, отмечается в документе, такая схема тоже должна быть интересна: им не придется в одиночку содержать жен, что значительно облегчит их существование. «Гуртом легче и батька бить», – характеризуют мужскую выгоду авторы идеи.

С каким из мужей жить постоянно, а с кем – в гостевом барке, женщина должна будет выбирать сама.

Киев, Платон Ефимчук

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