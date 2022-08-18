В Крыму отмечается снижение объемов бронирования на осень

В Крыму отмечается снижение объемов бронирования на сентябрь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители турсферы не отмечают негативной реакции туристов и желающих прервать отдых в Крыму из-за инцидента в Сакском районе и диверсии в Джанкойском районе. Но прогнозировать сентябрьские показатели сейчас довольно сложно.

«Бронирования на сентябрь сильно сократились. Это говорит о том, что люди, которые уже путешествуют по Крыму, спокойны, а те, кто планировал приехать в сентябре, задумались», – цитирует TourDom.ru Екатерину Беляеву – директора отеля в Черноморском районе.

Эксперты полагают, что загрузка гостиницы в сентябре будет умеренной. И это связано, скорее, не с упомянутыми происшествиями, а с транспортными трудностями.

Симферополь, Лиана Макоба

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