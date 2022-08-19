Ночью в Крыму сработали системы ПВО, Украина начала забрасывать фейками

Минувшей ночью в Крыму сработали системы ПВО.

По словам советника главы РК Олега Крючкова, около 23:00 системы отработали задачу в районе Керчи. «Опасности для города и моста нет», – сообщил чиновник.

В 0:53 заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал. Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников».

Между тем, в соцсетях начали появляться сообщения о начале эвакуации из Крыма и даже появились группы «для организации» этого процесса.

«Украина начала массированную информационных кампанию против жителей Крыма. Создаются провокационные группы в социальных сетях и мессенджерах, – прокомментировал ситуацию Крючков. – Просим верить только официальным СМИ и страницам. Проверяйте информацию!

Сейчас работают все ботофермы и ЛОМы Украины. Вбросы фиксируем каждую минуту. Еще раз – доверяйте только проверенным источникам. Идет информационная война, верим только официальным СМИ, военкорам и спикерам».

Симферополь, Олег Яковенко

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