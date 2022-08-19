На побережье Черного моря могут обрушиться смерчи

На западное побережье Крыма обрушился смерч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», природный инцидент произошел в поселке Новоозерное Сакского района. Жертв и пострадавших нет, однако смерч повредил кровлю устричной фермы и 5 автомобилей.

Вероятность появления смерчей над акваторией Черного моря сохраняется. По словам представителей администрации Сочи, на участках Магри Лазаревского района и села Веселого в Адлере прогнозируется опасность формирования воронок над морем. Поэтому местных жителей и туристов просят воздержаться от походов на пляж.

В Крыму предсказывать подобные природные явления не берутся: «Смерч возникает за несколько минут и за несколько минут исчезает, поэтому давать прогнозы по этому поводу практически невозможно», – цитирует РИА Новости Крым начальника регионального гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Симферополь, Лиана Макоба

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