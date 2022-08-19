Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает стремительно расти: суточная выявляемость в РК приблизилась к 400 случаям, в Севастополе – к 200.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 392 вновь заболевших, в Севастополе – 186. Эти показатели соответствуют данным 5-месячной давности.

18 августа от ковида скончался 1 человек.

Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано около 277 тысяч зараженных, жертвами ковида стали 7 тысяч 764 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

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