В Крыму ожидается значительный подъем рек

В Крыму объявлено очередное штормовое предупреждение: на этот раз ожидается значительный подъем рек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня во второй половинедня и в течение суток 20 августа на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок.

Напомним, накануне в Ялте за неполные 5 часов выпало более 90мм осадков, что превышает двухмесячную норму, в Черноморском районе – 65 мм за 2 часа.

Симферополь, Лиана Макоба

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