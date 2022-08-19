Запад уже готов любой ценой закрыть украинский проект – киевский политолог

Европа поняла, что стоит на пороге полномасштабного кризиса накануне зимы. Поэтому там готовы любой ценой закрыть «украинский гештальт» и уже умоляют США перестать поддерживать киевский режим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

По его словам, цена, о которой идёт речь – это, в первую очередь, сама Украина.

«Весь мир устал от этого гештальта, и этот гештальт любой, подчеркиваю, если кто не понял суть, любой ценой нужно закрыть. Это пункт первый. Потому что все хотят вернуться к статусу-кво. И, поверьте, мир не крутится вокруг Украины, и таких Сирий, Ираков, Ливий, Куб и всего остального вместе с Югославиями и так далее, за всю историю от Вавилона до сегодня было чуть больше, чем населения Украины. Поэтому, собственно говоря, так это выглядит со стороны всего мира», – рассуждал эксперт.

«А теперь открываем доклад Киевского института, который изучал объективные данные. Что он сказал? Он сказал, что, начиная с апреля месяца, поставки вооружений в Украину стабильно падают. А июль месяц – ровно ноль. Ну, в смысле, гарантий по поставкам ноль. И напомню вам – восемь миллиардов из девяти были заблокированы финансовой помощи нам. Вы можете сопоставить эту информацию с той, которую я сказал чуть ранее о том, когда закончится война? А вы понимаете, что в зиму не уходит никто (нет запасов топлива), поэтому украинский кейс до зимы должен быть закрыт любой ценой. Причем цену, как правило, заплатим мы», – приводит слова Чаплыги «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»