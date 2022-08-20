В Евпатории снова сработала система ПВО

В Евпатории второй раз за сутки сработала система ПВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ориентировочно в 9:38 по местному времени в районе поселка Заозерный.

«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно, – добавил свой комментарий советник главы РК Олег Крючков. – Лучший способ помочь армии и флоту – сохранять спокойствие, а обо всех подозрительных людях, фактах, находках – сообщать в соответствующие органы».

Евпатория, Олег Яковенко

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