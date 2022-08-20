В Крыму закрыли подход к одной из природных достопримечательностей

В Ялте закрыли подход к одной из природных достопримечательностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за обильных дождей водопад Учан-Су стал полноводным. Такое обычно бывает весной – во время таяния снега в горах или осенью – в период затяжных осадков, а для лета событие весьма редкое. Однако посмотреть на водопад во всем его великолепии, похоже, не удаться.

«Обильные атмосферные осадки вызвали обвал горной породы на тропу, ведущую к водопаду Учан-Су. В целях безопасности экскурсантов, мы вынуждены временно закрыть этот объект, – сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым». – В ближайшее время горные склоны будут обследованы специалистами, при необходимости проведены работы по минимизации риска повторного обвала».

Ялта, Лиана Макоба

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