Где пшеница? Украина отчиталась о вывезенном с 1 августа количестве зерна

За 20 дней из украинских морских портов вышли 27 судов, на борту которых было вывезено «670 тысяч тонн агропродукции».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве инфраструктуры Украины.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о 656,3 тыс тонн зерна, вывезенных из украинских портов с 1 августа.

Таким образом, при подобном темпе из украинских портов будет вывезено к 1 января менее 3,5 млн тонн зерна. Даже в случае удвоения объёмов вывоза (что маловероятно) Украина отправит по морю менее 7 млн тонн. Напомним, Киев и Запад говорили о 20 млн тонн.

Кроме того, пока сообщается о вывозе какого угодно зерна (соя, кукуруза), кроме пшеницы. Между тем, именно из-за пшеницы, которой «не хвататет голодным странам», был спровоцирован Западом весь скандал вокруг вывоза украинского зерна.

Симферополь, Валентин Карамазов

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