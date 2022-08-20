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Воскресенье, 21 августа 2022, 05:47 мск

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«Мы ничего не поразили» – Арестович похвалил систему ПВО Крыма

Арестович. Фото: администрация Зеленского

Украинцам следует отбросить иллюзии о возможных успешных атаках по Крыму с воздуха. Средства ПВО РФ на полуострове работают надёжно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким неожиданным заявлением выступил главный штатный пропагандист и советник администрации Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, сегодняшнее повреждение крыши штаба ЧФ в Севастополе – это не прямое попадание снаряда, а падение обломков сбитого украинского беспилотника. Он добавил, что вчера и сегодня российская ПВО в Крыму отразила все атаки украинской стороны.

«Надо отбросить всякие иллюзии – российская ПВО надежно сработала, она сбила и вчера средства поражения, и сегодня. Поэтому все многочисленные взрывы и пожары – это сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня ничего существенного, к сожалению», – заключил Арестович.

По словам некоторых экспертов, подобный откровенный некомплиментарный вывод об украинских средствах нападения сделан Арестовичем в отместку офису Зеленского, который сегодня отказался официально подтверждать его статус советника администрации.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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