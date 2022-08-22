На Украине в разы подорожал лук

На Украине отмечается резкий рост цены на репчатый лук – по сравнению с августом прошлого года цибуля подорожала почти в 5 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас заканчивается реализация лука ранних и среднеспелых сортов. Позднеспелые начнут поступать на рынок только в начале сентября.

Спрос на лук остается высоким, в результате отмечается дефицит, что провоцирует рост цен. Так, в конце минувшей недели репчатый лук уходил в реализацию в среднем по 24-27 гривен за килограмм (0,66-0,74 доллара), что на 10% дороже, чем неделей ранее, сообщает «Страна.ua».

А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла в 4,6 раза. Главные причины столь резкого подорожания – сокращение площадей под эту культурой и, соответственно, существенное сокращение урожая.

Аналитики проекта EastFruit добавляют, что уборку лука тормозят сильные дожди, это вызвало дефицит на рынке. Плюс, луковые плантации массово атакуют вредители.

Киев, Платон Ефимчук

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